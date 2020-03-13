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АПЛ официально приостановлена до 4 апреля
Премьер-лига ушла на карантин, как и еврокубки, Серия А, Ла Лига, Бундеслига и Лига 1.
Чемпионат Англии по футболу официально приостановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса и случаев заражения в клубах АПЛ.
Руководство Лиги озвучило решение после экстренного совещания, созванного из-за подтверждений коронавируса у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты и нападающего «Челси» Каллума Хадсон-Одои.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 29 туров с 25-очковым преимуществом над «Манчестер Сити», имеющим игру в запасе. Третий – отстающий на 29 баллов «Лестер».
- Ранее медиа писали о варианте, при котором в АПЛ-2019/20 в случае приостановки не будет чемпиона.
- АПЛ стала последним чемпионатом из Биг-5, который приостановил турнир.
Бундеслига уйдет на паузу с 17 марта по 2 апреля. Ближайший тур сыграют без зрителей