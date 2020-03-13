Коронавирус официально убил футбол. На месячную паузу поставили Серию А, коротышки типа «Хетафе» устраивают истерики из-за приезда «Интера» в Лиге Европы, карантин в Испании и Франции, перенос плей-офф Лиги чемпионов, в Германии тур впервые проведут при пустых трибунах.

Последним очагом сопротивления была английская Премьер-лига. В британском футболе уже четыре громких кейса заражения коронавирусом: владелец «Ноттингем Форест», приехавший с «Олимпиакосом» на матч с «Арсеналом», тренер «канониров» Микель Артета, вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одом, под подозрением три игрока «Лестера» с симптомами COVID-19.

Но матчи АПЛ отменили только после двух подряд заражений на топ-уровне. Более того, за день до официального запрета на стадионы еще и продавали билеты и считали, что пустят всех желающих. Для сравнения: в Бундеслиге закрыли трибуны из-за инфекции у двоих футболистов «Ганновера» (клуба местной ФНЛ), а французскую Лигу 1 застопили даже без громких случаев.

Отчасти отсутствие реакции было указанием местных властей. Кабмин боится паники среди населения – лучше дать людям сходить на футбол, чем вызвать общественные волнения. «Мы рассматривали возможность запрета крупных публичных мероприятий, в частности спортивных соревнований», – еще в четверг признавал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, коронавирусGetty Images

«Но ученые говорят, что это мало влияет на распространение вируса, зато накладывает ответственность на государственные службы. Нет медицинских причин запрещать подобные мероприятия», – добавил Джонсон. Премьер-лига тут же отозвалась заявлением: «Да, все в порядке, игры пройдут на заполненных стадионах».

Основная причина такого поведения АПЛ – конечно, деньги. Общие потери всего британского спорта (не только Премьер-лиги) неназванный брокер оценил в сотни миллионов евро. «Перенос – это одно, но потенциальная отмена нескольких крупных соревнований приведет к намного большей убыли. Возможно, страховая сумма превысит миллиард евро», – заявил The Telegraph сотрудник консалтинг-компании, которая помогает двум большим внутренним турнирам.

Контракты с телевидением – Sky Sports и BT Sport – предусматривают гигантские штрафы, если сезон завершится досрочно при несыгранных встречах. За одну трансляцию боссам английского чемпионата капает до 10 млн евро, и легко посчитать, какую сумму Лига недополучит за оставшийся 91 матч сезона. Мы поможем – 910 миллионов евро.

Журналист и репортер Sky Sports, Англия, Премьер-лига, коронавирусGetty Images

Общая же сумма телеконтрактов АПЛ – и национальных, и международных – составляет 10,36 миллиарда евро, и в случае окончания сезона эти деньги точно упадут организаторам турнира. Поэтому они так бились за проведение игр при любых условиях – со зрителями или без, с инфицированными футболистами и тренерами или здоровыми.

При этом для них важен не только внутренний, но и внешний рынок. У американского NBC Sports шестилетние права на Премьер-лигу, за которые они выкладывают 890 млн евро – почти по 150 млн за сезон. Дерби «МЮ» и «Сити» 8 марта побило телерекорд в Штатах – матч на трех платформах холдинга посмотрели 1,76 миллиона человек. Всего 10 лет назад самая популярная трансляция АПЛ собирала в США всего 400 тысяч зрителей.

Из-за американского рынка, например, не трогают Олимпиаду в Токио. Это главная причина, почему МОК не отменяет и не переносит японские Игры – тот же NBCUniversal уже продал 90% рекламных слотов внутри трансляций на 1,12 млрд евро. И нет сомнений, что на похожую сумму выкатит судебный иск к Олимпийскому комитету за срыв токийского ивента.

Сами английские футбольные фирмы лишатся гарантированной выручки в день матча. В прошлом сезоне доход с продажи мерча, еды и билетов составил 810 млн евро – по оценке Deloitte это 14% годовой прибыли всех команд. Один из топ-менеджеров клуба АПЛ рассказал The Financial Times, что страховка покрывает 2,8 млн евро от продажи билетов. Теперь же команды не получат ни этих денег, ни тех, которые могли бы оставить зрители на аренах.

От кризиса из-за досрочного завершения чемпионата Лига будет оправляться не один год. Но тревожный сигнал, что в Англии до последнего боролись, чтобы не замечать самую глобальную катастрофу со времен Второй мировой войны. Когда в следующий раз включите матч АПЛ, вспомните, что деньги для боссов были важнее человеческих жизней.

Какие спортивные ивенты уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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