Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба привлек внимание к проблеме распространения коронавируса.

В твиттере 26-летний футболист призвал всех делать дэб каждый раз, когда проявляются симптомы заболевания COVID-19.

«Мы все должны быть готовы к коронавирусу. Дэбай, когда кашляешь. Дэбай, когда чихаешь. Дэбай, чтобы победить коронавирус. Узнай больше о COVID-19 и делись с близкими», – написал Погба. К посту он приложил сайт Всемирной организации здравоохранения.

Фолловеры француза не поняли его благих намерений. «Остановись», – написал один.

«О, нет», – подхватил другой.

Кто-то обошелся мемами из «Котопса».

Известный ютьюбер Давид Вуянич и вовсе сделал два непонимающих селфи.

Погба восстанавливается после операции на голеностопе и должен был приступить к тренировкам в общей группе. В чемпионате Англии-2019/20 он провел семь матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Во Франции зафиксировали 2876 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончался 61 человек.

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