Пауза в футбольном европейском сезоне, вызванная вспышкой коронавируса, затянется больше чем на месяц.

Источник The Independent, близкий к АПЛ и ФА, сообщил, что невозможно возобновить чемпионат 4 апреля – эту дату указали в пресс-релизе. «Мысль, что мы сможем играть к этому времени, просто смехотворна», – заявил он. Другие источники газеты называют начало апреля лишь вариантом для покупки дальнейшей отсрочки.

У клубов английской Премьер-лиги есть три опции для выхода из сложившейся ситуации. Первая – возобновление сезона, когда бы вирус ни отступил, даже если календарь налезет на расписание чемпионата-2020/21. Вторая – доигрывание оставшихся матчей в мае при отсутствии стыков за выход в АПЛ и вылетом команд, занявших последние места на момент окончания встреч. Третья – отмена всех результатов сезона.

Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет экстренное совещание с 55 федерациями, членами Европейской ассоциации клубов и представителем профсоюза игроков FIFPro. Ожидается, что на этой встрече чиновники объявят о переносе чемпионата Европы-2020, приостановке Лиги чемпионов и полном закрытии футбола на континенте.

От того, что решит УЕФА, – отменить результаты текущей ЛЧ или отложить ее проведение – зависит дальнейшая судьба национальных лиг. В случае переноса сроков это даст время внутренним чемпионатам на завершение собственных сезонов. При аннулировании результатов времени не будет, и участников следующих еврокубков нужно будет определить быстро, до начала ЛЧ и ЛЕ-2020/21. Об этом сообщила The Independent.

Все чемпионаты топ-5 и Лига чемпионов приостановлены на срок от двух недель до неопределенного.

Единственным крупным футбольным соревнованием, не взявшим паузу из-за COVID-19, остается ТИНЬКОФФ – Российская Премьер-лига.

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