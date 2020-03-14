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The Telegraph: почти все клубы АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом, если сезон завершат досрочно
Кажется, протестуют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
«Ливерпуль» готовы признать чемпионом Англии-2019/20, даже если сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
По информации The Telegraph, почти все клубы АПЛ выступили за присуждение титула «Ливерпулю», который опережает «Манчестер Сити» на 25 очков (у «Сити» – игра в запасе). В регламенте Лиги нет правил, оговаривающих действия при досрочном завершении чемпионата.
Некоторые источники сообщают, что два клуба настаивают на аннулировании результатов турнира – это «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Об этом написал в твиттере журналист Юэн Маккенна, но позже он удалил пост.
- Розыгрыш АПЛ, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 приостановлен до 4 апреля.
- Возможный титул станет для «Ливерпуля» первым за 30 лет.
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