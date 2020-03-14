«Ливерпуль» готовы признать чемпионом Англии-2019/20, даже если сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

По информации The Telegraph, почти все клубы АПЛ выступили за присуждение титула «Ливерпулю», который опережает «Манчестер Сити» на 25 очков (у «Сити» – игра в запасе). В регламенте Лиги нет правил, оговаривающих действия при досрочном завершении чемпионата.

Некоторые источники сообщают, что два клуба настаивают на аннулировании результатов турнира – это «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Об этом написал в твиттере журналист Юэн Маккенна, но позже он удалил пост.

Розыгрыш АПЛ, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 приостановлен до 4 апреля.

Возможный титул станет для «Ливерпуля» первым за 30 лет.

Почему АПЛ так долго не реагировала на коронавирус и не закрывала стадионы? Причины – политика и США

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме