Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала предложение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по борьбе с коронавирусом – француз для профилактики заболевания порекомендовал делать дэб во время чихания.

«Правильный дэб (прикрывание рта и носа сгибом локтя) во время кашля и чихания – хорошая практика, чтобы защитить себя и других от COVID-19. Спасибо за вашу поддержку, Поль Погба», – говорится в сообщении ВОЗ.

26-летний Погба восстанавливается после операции на голеностопе и должен был приступить к тренировкам в общей группе, но АПЛ-2019/20 приостановили из-за объявленной ВОЗ пандемии.

Во Франции зафиксировали 2876 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончался 61 человек.

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