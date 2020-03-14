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Всемирная организация здравоохранения поддержала призыв Погба дэбить для профилактики коронавируса
Подписчики несправедливо смеялись над Полем.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала предложение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по борьбе с коронавирусом – француз для профилактики заболевания порекомендовал делать дэб во время чихания.
«Правильный дэб (прикрывание рта и носа сгибом локтя) во время кашля и чихания – хорошая практика, чтобы защитить себя и других от COVID-19. Спасибо за вашу поддержку, Поль Погба», – говорится в сообщении ВОЗ.
- 26-летний Погба восстанавливается после операции на голеностопе и должен был приступить к тренировкам в общей группе, но АПЛ-2019/20 приостановили из-за объявленной ВОЗ пандемии.
- Во Франции зафиксировали 2876 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончался 61 человек.
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