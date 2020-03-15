Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о гастрономических пристрастиях юного Криштиану Роналду.

«Мы часто ходили на матчи и тренировки вместе с Криштиану, когда я только перешел в «Манчестер Юнайтед». Помню, как мы остановились около «Макдоналдса» за ночь до игры, потому что он хотел Биг Мак.

Он пытался набрать вес, потому что был слишком худым. Я сидел за рулем машины и должен был проделать этот путь [до «Макдоналдса»], чтобы взять ему Биг Мак», – приводит слова Руни Daily Mail.

Сейчас Роналду выступает за «Ювентус», а Руни пылит в «Дерби Каунти».

В 2008 году Роналду и Руни, выступая за «МЮ», стали победителями Лиги чемпионов. В финальном матче, который проходил в Москве, «красные дьяволы» в серии пенальти переиграли «Челси».

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