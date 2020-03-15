Грабители обчистили дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена, когда он находился на выезде в Германии.

Как сообщает Daily Express, ограбление произошло 10 марта, когда «Тоттенхэм» проводил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:3). В доме во время ограбления находились жена Вертонгена и двое детей. Четверо преступников в масках были вооружены мачете и ножами.

Они потребовали у жены футболиста показать, где лежат ценности и деньги. Супруга Вертонгена испугалась и выполнила требования преступников. Полиция Лондона сообщила, что в результате ограбления никто не пострадал. Полиция проводит расследование и пока не произвела арестов по данному делу.

В чемпионате Англии-2019/20 Вертонген провел 19 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Шпоры» занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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