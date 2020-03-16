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Ширер: «Не вижу варианта, при котором можно отдать «Ливерпулю» титул»
Жестокие слова легенды английского футбола.
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер призвал объявить сезон-2019/20 в АПЛ недействительным, если все матчи не будут сыграны из-за пандемии коронавируса.
«Если сезон не будет доигран, нельзя объявить победителя и проигравшего. Это единственный выход, как бы сурово и ужасно это ни звучало для некоторых клубов, особенно для «Ливерпуля». Если нельзя провести все матчи, нельзя раздать и титулы, а также определить, кто должен вылететь в Чемпионшип.
Это было бы невероятно жестоко для «Ливерпуля». Но варианта, при котором им можно честно отдать титул, я не вижу, хотя их, скорее всего, никто не догонит. Да, им нужно всего шесть очков, чтобы забрать титул, но они их еще не набрали. Стоит признать сезон недействительным», – цитирует 49-летнего Ширера The Sun.
- АПЛ приостановлена после 29-го тура, некоторые команды сыграли по 28 матчей.
- Ширер – чемпион Англии в составе «Блэкберна», лучший бомбардир в истории АПЛ.
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