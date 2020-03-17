Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» не должны признать чемпионом Англии, если сезон в АПЛ не будет доигран.

«Да, они оторвались уже на 25 очков. Но представьте такую ситуацию: я завтра встречусь с другом, и мы сыграем в снукер. Мне будет не хватать 25 очков до победы, и мой друг скажет: «Заканчиваем игру, в ней уже нет смысла». В таком случае я всю следующую неделю буду говорить ему: «Но я мог победить!» – цитирует Мерсона Sky Sports.

«Ливерпуль» после 29 матчей набрал 82 очка, на счету «Манчестер Сити» 57 баллов после 28 матчей.

Сезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ширер: «Не вижу варианта, при котором можно отдать «Ливерпулю» титул»

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