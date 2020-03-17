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Эксперт Sky Sports рассказал, почему «Ливерпуль» нельзя признавать чемпионом АПЛ
Легенда «Арсенала» Пол Мерсон провел параллель со снукером.
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» не должны признать чемпионом Англии, если сезон в АПЛ не будет доигран.
«Да, они оторвались уже на 25 очков. Но представьте такую ситуацию: я завтра встречусь с другом, и мы сыграем в снукер. Мне будет не хватать 25 очков до победы, и мой друг скажет: «Заканчиваем игру, в ней уже нет смысла». В таком случае я всю следующую неделю буду говорить ему: «Но я мог победить!» – цитирует Мерсона Sky Sports.
- «Ливерпуль» после 29 матчей набрал 82 очка, на счету «Манчестер Сити» 57 баллов после 28 матчей.
- Сезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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