Президент «Лиона» нашел вариант, при котором титул АПЛ отдадут «Манчестер Сити», а не «Ливерпулю»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал противоречивую ситуацию, которая сложилась в европейском футболе из-за коронавируса. На данный момент все чемпионаты биг-файв приостановлены.

«Согласно экспертам, есть еще один выход из ситуации: отдать титул той команде, что была успешнее всех за последние три или пять лет. Но лучшим решением было бы доиграть чемпионаты, при этом его будет непросто осуществить», – цитирует Оласа Daily Star.

Если опцию, предложенную Оласом, применить к английской Премьер-лиге, то чемпионом страны станет не «Ливерпуль», имеющий 25-очковый отрыв от «Манчестер Сити», а как раз «горожане». Их среднее место по итогам последних пяти сезонов (без учета нынешнего) – 2.2, среднее место «Ливерпуля» – 4.8.

При этом, даже если мы уже присуждаем «Ливерпулю» победу в чемпионате-2019/20, его средний балл вырастет лишь до 3.8, что все равно не позволит команде Юргена Клоппа догнать команду Хосепа Гвардиолы. Впрочем, фанатам «красных» не стоит беспокоиться – мы лишь разжевали сумасбродное предложение Оласа.

«Ливерпуль» после 29 матчей в АПЛ-2019/20 набрал 82 очка, на счету «Манчестер Сити» 57 баллов после 28 матчей.

Сезоны в АПЛ, а также в Лиге 1, Бундеслиге, Примере и Серии A были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Во Франции, где работает Олас, безусловным лидером последней пятилетки является «Пари Сен-Жермен». В сезонах-2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16 и 2014/15 столичная команда лишь раз заняла не первое, а второе место.

Ширер: «Не вижу варианта, при котором можно отдать «Ливерпулю» титул»

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