У «Ливерпуля» самый дорогой состав среди клубов Европы

У «Ливерпуля» самый дорогой состав среди всех футбольных команд Европы по оценке центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Согласно данным центра, стоимость нынешнего состава «красных» – 1.4 млрд. евро. Лишь немного отстал «Манчестер Сити» – 1.36 млрд. Третье и четвертое места заняли испанские «Барселона» и «Реал» соответственно, а замкнул пятерку «Челси».

В исследовании учитывалась стоимость 20 самых дорогих футболистов каждой из команд.

CIES определял стоимость игроков, учитывая возраст, уровень игры и финансовую мощь клубов.

Самый дорогой игрок мира по версии источника – Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Он стоит 248 млн евро.

«Жалею, что уехал в Испанию». Бесчастных забивал Кану, прогорел в бизнесе и стал лучшим в России

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме