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Обамеянг собирается в «Барселону». Родственники габонца уже переехали в Каталонию
Нападающий является запасным вариантом клуба, но наиболее реальным.
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готовится к переходу в «Барселону».
Как сообщает Sport, каталонцы делали запрос по игроку еще в январе, но тогда «канониры» отказались отпустить капитана и лучшего бомбардира. По информации источника, летом клуб будет более сговорчив и попытается выручить за габонца приличные деньги, не рискуя потерять страйкера свободным агентом.
Обамеянг – лишь вторая опция «сине-гранатовых» на роль бомбардира клуба. Приоритетом является Лаутаро Мартинес из «Интера», но аргентинец может оказаться не по карману испанскому гранду. Окружение Пьер-Эмерика настолько уверено в неизбежности трансфера, что часть его семьи уже перебралась в Каталонию.
- У 30-летнего Обамеянга 17+1 в 26 матчах АПЛ текущего сезона.
- Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.
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