Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готовится к переходу в «Барселону».

Как сообщает Sport, каталонцы делали запрос по игроку еще в январе, но тогда «канониры» отказались отпустить капитана и лучшего бомбардира. По информации источника, летом клуб будет более сговорчив и попытается выручить за габонца приличные деньги, не рискуя потерять страйкера свободным агентом.

Обамеянг – лишь вторая опция «сине-гранатовых» на роль бомбардира клуба. Приоритетом является Лаутаро Мартинес из «Интера», но аргентинец может оказаться не по карману испанскому гранду. Окружение Пьер-Эмерика настолько уверено в неизбежности трансфера, что часть его семьи уже перебралась в Каталонию.

У 30-летнего Обамеянга 17+1 в 26 матчах АПЛ текущего сезона.

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