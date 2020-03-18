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Стрижка газона по линейке и сортировка чайных пакетиков. Как борется со скукой Милнер
Вице-капитан «красных» нашел, чем развлечь себя на самоизоляции.
В «Ливерпуле» не обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом, но тренировочную базу клуба закрыли в качестве профилактической меры.
Полузащитник Джеймс Милнер не скучает на вынужденном отдыхе и с пользой проводит время. Например, 15 марта англичанин занялся сортировкой чайных пакетиков.
А 17 марта подровнял газон при помощи ножниц и линейки.
- Чемпионат Англии, как и другие футбольные топ-лиги Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- «Ливерпуль» остановился в двух победах от титула чемпионов АПЛ.
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