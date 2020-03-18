Проблемы «Челси» превратили Лэмпарда в унылого Моуринью. Фрэнка спасет отмена матчей

Осенью Фрэнк Лэмпард казался волшебником, который за несколько туров изменил философию «Челси». В 41-летнем англичанине сомневались из-за трансферного бана и короткой скамейки, но он организовал атакующую игру через талантливых воспитанников. Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам и Каллум Хадсон-Одои уничтожали соперников – 20 мячей и 13 голевых на троих. Виллиан воплотил тренерские представления о работоспособности и умном подыгрыше. Когда «Челси» закрепился в четверке, фанаты полюбили Фрэнка-тренера так же, как Фрэнка-игрока. Журналисты прониклись к нему симпатией благодаря умным и развернутым ответам. После хаотичного сезона Маурицио Сарри новичок АПЛ вернул спокойствие клубу, в котором обрел величие.

Лэмпарда не зря представляли наследником раннего Моуринью. В середине 2000-х Жозе обожал Фрэнка и сформировал чемпионский менталитет полузащитника. Португалец по-дружески общался с игроками вроде него и Джона Терри, но иногда жутко злился из-за дисциплины. Лэмпард-тренер унаследовал важное качество: ввел суровую систему штрафов и не допускал малейшей расслабленности: 500 фунтов за каждую минуту опоздания на общее собрание, тысяча фунтов за телефонный звонок на командном ужине. Особенно досталось Россу Баркли, который засветился в ночном клубе и поссорился с таксистом, потому что отказался платить за поездку. Лэмпард решил, что Росс слабо тренируется, и исключил его из состава.

Кейс Баркли остался чуть ли не единственным взрывом Фрэнка в первом круге. Ошибки у своих ворот отдалили «Челси» от «Ливерпуля» и «Ман Сити», но болельщики надеялись на трансферное окно после окончания дисквалификации. Курт Зума и Андреас Кристенсен так и не превратились в элитных защитников, а 22-летнему Фикайо Томори и 20-летнему Рису Джеймсу не хватало опыта. Лэмпард не критиковал игроков публично, хотя быстро понял, насколько «Челси» нуждался в усилении: талантливая молодежь устала, резервисты не справились с давлением. За поражением от «Сити» в равной борьбе последовали потери с «Вест Хэмом», «Эвертоном», «Борнмутом», «Брайтоном» и «Ньюкаслом».

Фрэнк ЛэмпардGetty Images

К январю положение «Челси» резко изменилось. Замученный повреждениями Н’Голо Канте так и не восстановился, Абрахам тоже травмировался из-за чрезмерных нагрузок, а четверка защитников не обрела надежность – сдал даже непоколебимый Сесар Аспиликуэта. Виллиан увяз в сложных переговорах: клуб предложил 31-летнему бразильцу продление на два года, игрок потребовал контракт на три. Миши Батшуайи неудачно подменял Абрахама: упускал сумасшедшие моменты и не участвовал в комбинациях плеймейкеров. Ситуацию осложнил прогресс «МЮ» и «Шеффилда». Раньше «Челси» уверенно шел в четверке, теперь рискует опуститься на шестое место, если кризис затянется.

Неудивительно, что внезапные трудности повлияли на Лэмпарда. После эксцентричных итальянцев Фрэнк взбодрил молодежь примером, но пока не научился справляться со спадами в топ-клубе. Год работы в «Дерби Каунти» не помог англичанину, когда «Челси» за несколько недель развалился из-за повреждений и усталости. Как и фанаты, Лэмпард надеялся на январь: добавить конкуренции, заменить травмированных и избавиться от ненужных.

Медиа писали об интересе лондонцев к Эдинсону Кавани, Дрису Мертенсу, Джейдону Санчо, Уилфриду Заха, Бену Чилуэллу и Натану Аке. Легко представить разочарование тренера 31 января, когда «Челси» не купил никого, а лишь договорился о переходе Хакима Зиеша из «Аякса» на следующий сезон. С этого момента Лэмпард превратился из улучшенной версии молодого Моуринью в мрачного Жозе последних лет, которого уволили из «Челси» и «МЮ». Фрэнка особенно взбесило отсутствие новичков на фоне усиления конкурентов: «Шеффилд» потратил рекордную сумму (больше 22 млн евро) на Сандера Берге, «МЮ» раскошелился на Бруну Фернандеша и арендовал Одиона Игало, а «синие» не договорились даже о переходе Соломона Рондона из «Далянь Ифан».

Главное сходство Лэмпарда с Жозе проявилось на первой пресс-конференции после закрытия трансферного окна: «Посмотрите сами, «МЮ» подписал большого игрока мирового уровня. Другие наши конкуренты тоже усилились. «Шеффилд» проворачивает потрясающие сделки, «Тоттенхэм» подписал нескольких игроков, хотя идет сильно позади нас. Мы занимаем четвертое место с отрывом в шесть очков, но теперь превратились в андердогов [в борьбе за зону ЛЧ] из-за того, как провели трансферное окно конкуренты». Моуринью тоже любил критиковать руководство через журналистов и полностью потратил на это лето 2018 года, когда директор «МЮ» Эд Вудворд не купил ему ни Тоби Алдервейрелда, ни Харри Магуайра.

Отсутствие новичков психологически добило коуча «Челси». В Чемпионшипе команда полностью находилась в его власти. В топ-клубе АПЛ каждую перестановку рассматривали под микроскопом, а Фрэнку пришлось принимать трудные решения. Например, из-за неубедительной игры он усадил в запас Кепу Аррисабалагу, за которого заплатили 80 миллионов, и поставил вместо него 38-летнего резервиста Вилли Кабальеро. Испанец смотрелся слабо, но формально не допустил ни одной результативной ошибки, и рокировка Лэмпарда мгновенно привлекла внимание медиа. «Я ожидаю реакцию от человека, когда сажаю его в запас, – объяснил тренер. – Если тренер не выбирает тебя по какой-то причине, ты должен правильно отреагировать».

Фрэнк Лэмпард и Кепа АррисабалагаGetty Images

Лэмпарду пришлось вернуть Кепу в старт после гениального перфоманса испанца в матче Кубка Англии против «Ливерпуля», но к тому времени Кабальеро несколько раз ошибся и лишил команду как минимум двух очков против «Лестера». Психологический маневр Фрэнка повлиял на положение «Челси», как часто происходило с Моуринью: португалец в разных клубах некстати отвлекался от футбола ради внутренних разборок и терял работу. Лэмпард принял оправданное решение, но невольно привлек к команде ненужное внимание и усилил давление после неудачной серии.

Руководство еще сильнее подставило молодого тренера, когда не купило ему нападающего вместо Оливье Жиру. Француз почти не появлялся на поле в первой части сезона – даже без Абрахама Лэмпс часто предпочитал ему Батшуайи. Такая ситуация разочаровала чемпиона мира – зимой он нацелился на переход любой ценой: «Я видел себя в другом клубе. Это были сложные полгода, поэтому я сделал все возможное, чтобы уйти в январе. Из-за определенных обстоятельств «Челси» меня не отпустил. Для моего ухода было необходимо, чтобы они нашли замену». Жиру надеялся на игровую практику накануне Евро, но Лэмпард не отпустил его в «Интер». Фрэнка можно понять – он испугался, что останется с одним нападающим на несколько месяцев.

Понятно, что тренер отпустил бы Оливье, если ему купили Кавани, Мертенса или хотя бы Рондона, но вопросы все равно остались. Лэмпс пока не овладел виртуозной ротацией: для нуждающегося в нападающем тренера он слишком часто оставлял Жиру на лавке. Самый яркий пример – матч против «МЮ» 17 февраля. Батшуайи вышел в старте и допустил два убойных промаха, но француз заменил бельгийца только на 68-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника. Неудивительно, что Оливье почувствовал обиду за такое положение в команде. Лэмпард видел его исключительно как запасного и игнорировал сильные качества даже после травмы Абрахама. Жиру вышел в старте против «Ливерпуля» и «Эвертона», но Фрэнк опоздал – к тому времени «Челси» допустил слишком много ошибок и лишился уверенности.

Оливье ЖируGetty Images

Лэмпарду не хватило хладнокровия, чтобы сохранить отрыв. «Челси» ушел на вынужденный перерыв из-за коронавируса на четвертом месте, но три хищных преследователя в хорошей форме расположились в трех и пяти очках. В оставшейся части сезона «МЮ», «Вулверхэмптон» или «Шеффилд» отодвинули бы лондонцев в зону Лиги Европы и оставили Роману Абрамовичу один шанс на главный еврокубок: провал апелляции «Ман Сити». Отстранение «горожан» от еврокубков гарантирует выход в Лигу чемпионов и с пятого места, хотя пару недель назад не было никаких гарантий, что «Челси» не опустится еще ниже. Приостановка сезона сработала в пользу Лэмпарда: появилось время выдохнуть и без паники дождаться травмированных.

Чемпионат почти наверняка доиграют после пандемии и карантина. У «Челси» не осталось никаких шансов в ЛЧ даже с Абрахамом и Канте, но в АПЛ еще можно исправить ошибки. Для этого достаточно не психовать на пресс-конференциях, выпускать лучших игроков и злиться на соперников, а не на руководство.

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