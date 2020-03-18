Английская Премьер-лига должна будет выплатить 811 млн. евро телевещателям, владеющим правами на трансляцию матчей лиги, если сезон-2019/20 не будет завершен.

Чемпионат Англии приостановлен до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а 19 марта состоится собрание представителей клубов АПЛ, на котором они обсудят судьбу концовки сезона. По контрактам со Sky Sports и BT Sport, клубы высшего английского дивизиона должны будут выплатить бродкастерам более 800 млн евро из 3.2 млрд евро, получаемых ими по контракту о продаже прав на телетрансляции, сообщает Daily Mail.

В чемпионате осталось провести еще девять туров.

17 марта УЕФА объявил о переносе Евро на 2021 год. Одна из целей – завершение локальных чемпионатов.

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