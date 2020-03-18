The Sun: британский футболист от скуки на карантине переспал с сестрой жены

Спортивный психолог Стив Поуп, который работает со многими футболистами английской Премьер-лиги, рассказал, что игроки не знают, чем занять себя во время карантина, и бомбардируют его звонками.

«Футболистам, особенно самым известным, нужно играть перед толпами зрителей. Им нужен режим, при котором они постоянно тренируются и готовятся к играм.

В целом, это превращается для них в обсессию, они делают одно и то же каждый день, и без тренировок уже не могут жить нормальной жизнью. С тех пор, как власти закрыли игроков на карантин, мой телефон не переставал звонить.

Футболисты не знают, куда деть себя, чем себя занять. У игроков АПЛ очень много денег, и, на первый взгляд, им не нужно ни о чем беспокоиться. Но им отчаянно не достает матчей при полном стадионе зрителей, где они чувствуют себя знаменитыми. И поэтому они обращаются к другим вещам, часто плохим или разрушительным.

Один игрок позвонил мне и сказал: «У меня полный прах, я переспал с сестрой моей жены». Многие футболисты ленивы с психологической точки зрения. Им говорят, когда тренироваться, что есть, куда ходить, как играть. Те, с кем я уже поговорил, страдают от стресса и беспокойства, двигаются к депрессии. Некоторые опустошены, потому что не знаю не только дату следующего матча, но и то, когда они вернутся к тренировкам со своими партнерами по команде», – написал Поуп в колонке для The Sun.

Поуп работал и работает с футболистами из «Манчестер Юнайтед», «Бёрнли», «топового лондонского клуба», «Блэкпула», «Рейнджерс», «Престона», «Флитвуд Таун» и «Данди».

Матчи АПЛ были приостановлены до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.

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