The Athletic: «Ливерпуль» составил шорт-лист тренеров на смену Клоппу. В нем 3 фамилии

«Ливерпуль» составил шорт-лист тренеров, которые потенциально могут сменить Юргена Клоппа во главе команды. На данный момент немец не собирается уходить, но руководство «красных» заранее прорабатывает варианты, чтобы смена эпох прошла максимально безболезненно.

Как сообщает The Athletic, на данный момент в шорт-листе «Ливерпуля» находятся три кандидатуры: коуч «Рейнджерс» и легенда клуба Стивен Джеррард, нынешний помощник Клоппа Пеп Линдерс и главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн.

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» истечет в 2024 году.

В прошлом сезоне Юрген привел «красных» к победе в Лиге чемпионов. В этом году «Ливерпуль» с 25-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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