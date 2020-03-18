Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию, что «Ливерпулю» могут засчитать чемпионский титул в АПЛ несмотря на то, что сезон-2019/20 в Европе может быть отменен.

«Я видел фейковые новости о том, что УЕФА посоветует чемпионатам закончить сезон и признать чемпионами те команды, которые занимают первые места на данный момент. Я заявляю, что это неправда. Наша цель – доиграть чемпионаты, мы не рекомендовали ничего подобного ни одной ассоциации или лиге», – цитирует Чеферина SPORTbible.

В твиттере издания уже собрались довольные поклонники других команд АПЛ – они только обрадуются, если сезон не доиграют, а «Ливерпуль» лишится вожделенного чемпионства.

«Коронавирус уже унес жизнь моей бабушки, но оно того стоило, если скаузеры не получат титул АПЛ», – написал один из фанатов «Манчестер Юнайтед».

Все матчи в английской Премьер-лиге были приостановлены до 3 апреля.

На данный момент «Ливерпуль» набрал 82 очка в 29 матчах, команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 25 баллов. При этом у «горожан» есть матч в запасе.

Президент «Лиона» нашел вариант, при котором титул АПЛ отдадут «Манчестер Сити», а не «Ливерпулю»

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