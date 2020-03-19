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В интернете появилась новая форма «Ливерпуля» – комплект выполнен в бирюзовом цвете
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В интернет просочилась фотография выездной формы «Ливерпуля», в которой команда Юргена Клоппа будет выступать в сезоне-2020/21.
Снимок появился на сайте Footy Headlines. Новый комплект экипировки «Ливерпуля» выполнен в бирюзовом цвете с черным воротником. Кроме того, на футболку нанесена абстрактная графика.
- Ранее чемпионат Англии-2019/20 был остановлен после 29-го тура из-за пандемии коронавируса.
- Если сезон не доиграют, «Ливерпуль» лишится чемпионского титула, который он себе практически обеспечил.
The Athletic: «Ливерпуль» составил шорт-лист тренеров на смену Клоппу. В нем 3 фамилии