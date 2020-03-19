Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят два своих отеля в Манчестере в бесплатное пользование Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS).

«Начиная с пятницы, 176 кроватей будут заняты работниками Национальной службы здравоохранения и медицинскими работниками. Думаю, вся наша отрасль должна проявить солидарность не только с сотрудниками в это непростое время, но и с теми, кто в ближайшие месяцы больше всего нуждается в жилье.

Мы рады, что пришли к соглашению. Это будет бесплатно, медработники смогут оставаться там бесплатно в течение нескольких месяцев. Им необходима изоляция от членов семьи, на которых может повлиять происходящее», – сказал 45-летний Невилл в видеообращении.

Одна из гостиниц Невилла и Гиггза расположена рядом с домашним стадионом «МЮ» «Олд Траффорд», вторая находится в центре города.

Ранее в интернете завирусилась аналогичная новость про Криштиану Роналду, но она, скорее всего, оказалась фейком.

УЕФА не признает «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ завершат досрочно

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте