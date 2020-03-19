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Пауза в АПЛ продлится до 30 апреля

Пауза в АПЛ продлится до 30 апреля
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Клубы намерены доиграть сезон, но не готовы рисковать здоровьем людей.

Английские футбольные власти продлили паузу до 30 апреля.

Изначально сезон приостановили до 3 апреля. Английская Премьер-лига была последним из топ-дивизионов Европы, закрывшимся на карантин. С решением тянули до тех пор, пока не появились первые заболевшие из непосредственных участников АПЛ – главный тренер «Арсенала» Микель Артета и вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

В четверг 19 марта представители команд высшего дивизиона провели пресс-конференцию и сошлись на том, что сезон будет доигран, но придется отложить его возобновление на более поздний срок. Премьер-Лига, Футбольная Лига, Футбольная ассоциация Англии, Ассоциация профессиональных футболистов, Ассоциация тренеров и женская лига решили продлить паузу минимум до 30 апреля.

  • В чемпионате осталось провести девять туров.
  • «Ливерпулю» нужно лишь две победы до чемпионства.

Тест: кто станет чемпионом, если УЕФА не возобновит лиги и раздаст титулы?

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