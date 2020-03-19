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Пауза в АПЛ продлится до 30 апреля
Клубы намерены доиграть сезон, но не готовы рисковать здоровьем людей.
Английские футбольные власти продлили паузу до 30 апреля.
Изначально сезон приостановили до 3 апреля. Английская Премьер-лига была последним из топ-дивизионов Европы, закрывшимся на карантин. С решением тянули до тех пор, пока не появились первые заболевшие из непосредственных участников АПЛ – главный тренер «Арсенала» Микель Артета и вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
В четверг 19 марта представители команд высшего дивизиона провели пресс-конференцию и сошлись на том, что сезон будет доигран, но придется отложить его возобновление на более поздний срок. Премьер-Лига, Футбольная Лига, Футбольная ассоциация Англии, Ассоциация профессиональных футболистов, Ассоциация тренеров и женская лига решили продлить паузу минимум до 30 апреля.
- В чемпионате осталось провести девять туров.
- «Ливерпулю» нужно лишь две победы до чемпионства.
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