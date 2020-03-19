Бывший футболист «Кардифф Сити» Питер Уиттингем погиб в возрасте 35 лет.

Трагедия произошла еще 7 марта – согласно отчету полиции, в районе 10 вечера игрок неудачно упал в пабе и ударился головой. С тех пор Питер находился в больнице под наблюдением врачей, но спасти его жизнь не удалось. Сегодня, 19 марта, Уиттингем скончался. Трагическую новость подтвердил главный клуб в карьере футболиста, «Кардифф».

За валлийский клуб он провел 457 матчей и забил 96 голов.

Футболист выступал за юношеские команды Англии.

Тест: кто станет чемпионом, если УЕФА не возобновит лиги и раздаст титулы?

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме