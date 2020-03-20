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Экс-игрок «Арсенала» Смит: «Ливерпуль» может проиграть все оставшиеся матчи»
Экс-футболист, а ныне эксперт Sky Sports, призывает учитывать даже математические шансы.
Бывший нападающий «Лестера» и «Арсенала» Алан Смит, работающий комментатором на Sky Sports, против досрочного присуждения титула чемпиона АПЛ-2019/20 «Ливерпулю».
«Не существует справедливого способа завершить сезон, если он не будет доигран. Разумеется, фанаты «Ливерпуля» скажут: «Мы выиграли бы титул, так что отдайте его нам сейчас». Но математически они этого не сделали. Теоретически у них могут оторваться колеса, и они могут проиграть все оставшиеся матчи.
Конечно, в реальности этого бы не произошло, но мы должны учитывать все варианты, которые возможны математически. Я надеюсь, что до этого не дойдет, и сезон будет доигран», – приводит слова 57-летнего Смита Express, ссылаясь на эфир Sky Sports.
- «Ливерпулю» осталось победить дважды, чтобы оформить чемпионство.
- После 31 тура мерсисайцы выигрывают у «Манчестер Сити» 25 очков, «горожане» имеют игру в запасе.
- АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса минимум до 30 апреля.
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