Английские футбольные власти готовы отказаться от Кубка Англии и Кубка Лиги ради того, чтобы завершить чемпионат страны на всех уровнях.

Проблема в том, что низшие дивизионы начинают борьбу за трофей еще в середине лета, и в нынешних условиях концовка регулярного чемпионата может наложиться на первые раунды кубковых матчей.

По информации Mirror, Футбольная ассоциация Англии и другие управляющие организации допускают вариант, при котором от кубковых турниров на следующий сезон откажутся либо полностью, либо частично – убрав из календаря Кубок Лиги и оставив лишь Кубок Англии.

Рвение ФА доиграть сезон АПЛ понятно – в противном случае клубы высшего дивизионы будут вынуждены заплатить более 800 млн. евро владельцам прав на телетрансляции.

Кубок Англии – старейший футбольный турнир мира, он проводится с 1872 года.

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