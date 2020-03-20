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Тест: угадай, кто круче – Клопп или Гвардиола?
Вспомни все достижения коучей.
«Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – самые впечатляющие команды мира последних нескольких лет, но противостояние тренеров началось намного раньше.
Угадай, кто круче – Юрген «Какой же он крутой» Клопп или Хосеп «Гений» Гвардиола.
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