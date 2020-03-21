Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака устроил жесткий пранк над родной дочерью.

Швейцарский албанец опубликовал видео в TikTok, где он дает 5-месячной девочке попробовать на вкус лимон. Кислый плод не понравился малышке, и она от неудовольствия поводила головой из стороны в сторону.

В чемпионате Англии-2019/20 Джака провел 22 матча, в которых отдал одну голевую передачу.

Ранее АПЛ ушла на паузу до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Джака – участник ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.

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