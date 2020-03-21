Getty Images

Джака покормил 5-месячную дочку лимоном – девчушка поморщилась от кислятины

Джака покормил 5-месячную дочку лимоном – девчушка поморщилась от кислятины
Eurosport

11 мин. назад

Чего только не сделаешь от скуки во время карантина.

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака устроил жесткий пранк над родной дочерью.

Швейцарский албанец опубликовал видео в TikTok, где он дает 5-месячной девочке попробовать на вкус лимон. Кислый плод не понравился малышке, и она от неудовольствия поводила головой из стороны в сторону.

  • В чемпионате Англии-2019/20 Джака провел 22 матча, в которых отдал одну голевую передачу.
  • Ранее АПЛ ушла на паузу до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • Джака – участник ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.

Бельерин – о запрете абортов в Алабаме: «Кто-нибудь из мира футбола выскажется на эту тему?»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица