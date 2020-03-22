«Ливерпуль» находится в поисках нового центрального защитника в пару к Вирджилу ван Дейку.

По данным AS, Юрген Клопп рассматривает три кандидатуры: Хосе Хименеса из «Атлетико», Алессандро Бастони из «Интера» и Дайо Упамекано из «РБ Лейпциг». Отмечается, что «Ливерпулю» нужен защитник, который хорош как в воздухе, так и в контроле мяча.

Летом 2020 года «Ливерпуль», вероятно, расстанется с защитником Деяном Ловреном, у которого истечет действующий контракт.

В 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 Хименес вместе с «Атлетико» выбил «Ливерпуль» из турнира.

Тест: угадай, кто круче – Клопп или Гвардиола?

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