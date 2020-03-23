Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию, при которой команде Юргена Клоппа могут отдать чемпионский титул в сезоне-2019/20 без завершения чемпионата.

«Меня не беспокоит вопрос, когда именно возобновится АПЛ. Я просто чувствую, сколько сил люди вложили в этот сезон. Не знаю, как можно его не довести до конца. Мы все знаем, что «Ливерпуль» шел к титулу, им осталось выиграть два матча.

Но если сезон не будет доигран, это будет как-то неправильно. Да, «Ливерпулю» могут отдать чемпионство, слышал, что об этом говорят люди. Но после этого всегда будет ощущение, что с этим что-то не так», – приводит слова Каррагера Sky.

Ранее чемпионат Англии был приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Ливерпуль» после 29 матчей набрал 82 очка и опережает «Манчестер Сити» на 25 баллов. У команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.

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