Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон спас от закрытия шесть банков еды в Глазго, обеспечивающих нуждающихся в разгар пандемии.

Из-за эпидемии коронавируса у организаций возникли огромные финансовые трудности. Для Британии нормальная практика – доставлять продукты питания любому, кто в этом нуждается. В текущих условиях количество таких людей серьезно возросло, и благотворительным проектам критически не хватает финансирования для продолжения деятельности.

«Спасибо шотландскому футболисту, который пожертвовал большую сумму нескольким банкам еды, включая нас. Без поддержки щедрых людей нам было бы очень тяжело. Не хватит слов, чтобы выразить благодарность», – написала одна из организаций в твиттере.

Футболист пожелал сохранить анонимность, но The Times утверждает, что герой – Эндрю Робертсон. По информации издания, всего один банк еды благодаря пожертвованию шотландца накормил 53 тыс человек.

26-летний игрок родился в Глазго и играл в академии «Селтика».

Футболист перешел в «Ливерпуль» в 2017 году после нескольких недель работы с Леонидом Слуцким в «Халле».

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