Футболисты «Ливерпуля» получают психологическую помощь для борьбы с тревожностью

Футболисты «Ливерпуля» получают психологическую помощь из-за неопределенности с будущим АПЛ.

Английский футбол на паузе как минимум до конца апреля, и футбольные власти страны пока не решили окончательно, стоит ли завершать сезон в условиях пандемии. Игроки «Ливерпуля», которым осталось выиграть всего два матча из девяти, чтобы гарантировать победу в чемпионате, получают советы по борьбе с тревожностью, включая рекомендации по дыханию.

Daily Mail цитирует презентацию, которую клубный психолог передал футболистам: «Решение Премьер-лиги и направление развития вируса находятся вне нашего контроля. Все, что мы можем контролировать – это наше поведение и наши действия по обеспечению безопасности наиболее уязвимых, минимизации риска заражения».

Игрокам рекомендуется «дышать животами», если они испытывают стресс, с акцентом на использование диафрагмы.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в лиге ровно 30 лет назад.

Если бы сезон продолжился в нормальном режиме – математически «красные» могли бы уже сейчас считаться чемпионами.

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