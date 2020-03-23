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Артета вылечился от коронавируса
Ситуация начинает улучшаться.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что вылечился от коронавируса.
12 марта Артета сдал положительный анализ на коронавирус, после чего вся лондонская команда ушла на 14-дневный карантин. «Арсенал» в ближайший вторник должен был вернуться к тренировкам, но в понедельник клуб продлил режим изоляции на неопределенный срок.
«Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что уже выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, прежде чем я стал чувствовать себя лучше, и все симптомы прошли. Теперь чувствую себя очень хорошо», – приводит слова 37-летнего Артеты Evening Standard.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
- В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались. В Великобритании выявлено более пяти тысяч случаев заболевания, 233 – смертельные.
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