Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что вылечился от коронавируса.

12 марта Артета сдал положительный анализ на коронавирус, после чего вся лондонская команда ушла на 14-дневный карантин. «Арсенал» в ближайший вторник должен был вернуться к тренировкам, но в понедельник клуб продлил режим изоляции на неопределенный срок.

«Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что уже выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, прежде чем я стал чувствовать себя лучше, и все симптомы прошли. Теперь чувствую себя очень хорошо», – приводит слова 37-летнего Артеты Evening Standard.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались. В Великобритании выявлено более пяти тысяч случаев заболевания, 233 – смертельные.

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