Бывший нападающий «Сток Сити» и сборной Ирландии Джонатан Уолтерс рассказал, как незнакомец испражнился на лужайке его дома.

«Я гулял с женой и собакой возле дома и увидел человека, сидящего на корточках со спущенными шортами. Он оставил подарок, заметил нас и пустился бежать. Он скрылся за поворотом и побежал по крутому холму. Я перепрыгнул через ограду и начал погоню. Вскоре я понял, что этот парень – достойный бегун, но он серьезно недооценил мою скорость.

Я попросил его вернуться и убрать за собой. Он пожаловался на отсутствие туалетной бумаги и пакета, на что я предложил ему завернуть его добро в милую красную футболку, в которую он был одет. Мы вернулись на место дефекации, и преступник, вооруженный пластиковым пакетом, предоставленным моей соседкой Линн, приступил к уборке беспорядка.

То, на что люди готовы пойти, чтобы не использовать туалетную бумагу – за пределами моего понимания. Берегите себя, сохраняйте социальную дистанцию и не гадьте на чужой собственности!», – рассказал Уолтерс в твиттере.

36-летний ирландец завершил карьеру.

В Британии, как и во всем мире, люди массово скупают туалетную бумагу из-за коронавируса.

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