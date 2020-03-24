Моуринью доставил предметы первой необходимости пожилым людям
Тренер «Тоттенхэма» спасается от скуки и делает доброе дело.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью занялся благотворительностью.
Пока английский сезон на паузе, Особенный решил почистить карму. 23 марта португалец поучаствовал в акциях благотворительных организаций Age UK и Love Your DoorStep – Жозе паковал и развозил предметы первой необходимости пожилым людям в районе, в котором базируется тренировочная база «шпор».
- Британские власти рекомендовали старикам оставаться в самоизоляции как минимум 12 ближайших недель.
- Футбольный сезон в Англии приостановлен до 30 апреля.
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