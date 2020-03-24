Футболисты английской Премьер-лиги и низших дивизионов Англии не хотят доигрывать сезон при пустых трибунах.

Как сообщает Mirror, игроки против подобного сценария по ряду причин: они опасаются за свою безопасность, помня о постоянных напоминаниях правительства о необходимости социального дистанцирования. Это может поставить под угрозу их собственные семьи в случае заражения футболистов. Дополнительная нагрузка будет возложена на службы экстренной помощи, медицинских работников и охранников, хотя они уже работают на пределе. Футболисты не хотят играть в условиях, когда преданные фанаты заперты по домам.

Сезон в Англии приостановлен минимум до 30 апреля.

Для клубов низших дивизионов ситуация может закончиться катастрофой – для многих команд доход с продажи билетов является основным.

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