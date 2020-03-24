Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что сезон-2019/20 нельзя доигрывать из-за пандемии коронавируса.

«По моему мнению, этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты «Ливерпуля» скажут, что я так говорю, потому что поддерживаю «Юнайтед». Дело не в этом, просто я не вижу, как можно завершить сезон, чтобы не подвергать здоровье людей риску. Все просто.

Все будет проходить за закрытыми дверями, но все же еще будут футболисты. Разве они не люди? Коронавирус может поразить и их. Игроки могут сами не выздороветь или же заразиться от кого-то еще. Это распространится на других футболистов, так что продолжение сезона не выглядит правильным решением. К тому же на стадионах будут люди, которые обслуживают арену, – службы безопасности и так далее. Все подвергаются риску.

Нужно отложить все свои амбиции в этом сезоне. Речь идет о жизни и смерти, о людях. Футбол отходит на второй план. Послушайте, мы все любим эту игру. Я люблю футбол. Но это не жизнь или смерть. Когда ситуация доходит до такого предела, вы должны ставить здоровье людей превыше всего. Начните сезон с чистого листа. Как только эта ситуация изменится в лучшую сторону, тогда мы сможем начать новый сезон.

Я просто не вижу, что это может произойти в ближайшее время. Если в следующем месяце все пройдет, а страна сможет сразу же вернуться к нормальной жизни, тогда можно начать разговор о возобновлении сезона», – цитирует Фердинанда Liverpool Echo.

Чемпионат Англии был приостановлен как минимум до 30 апреля.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 25 очков.

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