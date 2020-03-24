Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал, что в 2009 году испанец Хаби Алонсо был близок к переходу в команду Арсена Венгера. Сам Алонсо на тот момент выступал за «Ливерпуль».

«Я был на телефоне с Хаби Алонсо на протяжении всего лета. Он умолял всех о трансфере в «Арсенал». Я сделал все, что зависело от меня. Он все время писал мне. Очень жаль, что переход так и не состоялся, Хаби был создан для «Арсенала», – заявил Сеск.

Также Фабрегас признался в безграничной любви к «Арсеналу» и вспомнил о том, как играл вместе с Робином ван Перси: «Мой первый день в «Арсенале»... Я помню его так, как будто это было вчера. Я играл за «Арсенал» с лихорадкой, играл за «Арсенал» со сломанной ногой. Я играл за «Арсенал» в день, когда умер мой дедушка.

Сеск Фабрегас и Арсен ВенгерGetty Images

Я отдал все этому клубу и сделал бы это снова. Единственное, что убивает меня сейчас, – тот факт, что мне пришлось быть нахальным по отношению к Арсену. Он дал мне все, абсолютно все. Всем, что у меня есть, я обязан ему.

Ван Перси и Насри были на моем уровне – как с ментальной точки зрения, так и с чисто футбольной. Часто я не мог положиться на Робина, потому что он был травмирован. Он был игроком мирового класса, лидером. Но было много сезонов, когда он не мог помочь мне на поле.

Потом я ушел из «Арсенала» и увидел, какой сезон выдал Робин, у него вообще не было травм. Он вышел на свой физиологический пик. И я думал в эти моменты: «Ну ты это серьезно, чувак?» – рассказал Фабрегас.

Сейчас испанский полузащитник выступает за «Монако».

В составе «Арсенала» Сеск выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

«И ты иди на *** [хрен]!» Фабрегас снял забавную пародию на Эдди Мёрфи из фильма «Поездка в Америку»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android