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Клубы из топ-10 АПЛ попросили CAS немедленно исключить «Сити» из Лиги чемпионов
8 из 10 команд верхней половины таблицы выступили с таким призывом.
Клубы из топ-10 АПЛ призвали Спортивный арбитражный суд отклонить апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.
«Горожане» получили двухгодичный бан на участие в еврокубках от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей и обратились в независимую инстанцию с апелляцией. Из-за ситуации с коронавирусом рассмотрение этого дела затягивается, но конкуренты «Сити» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы призвали CAS отказать клубу.
Как сообщает Daily Mail, все команды топ-10, кроме «Шеффилд Юнайтед», и самого «Сити» направили в организацию обращение с соответствующим призывом. Уточняется, что «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» написали по отдельному письму.
- В «Сити» считают, что за расследованием против них стоят как раз конкуренты по Премьер-лиге.
- Все футбольные лиги в Англии приостановлены минимум до мая из-за пандемии.
Reuters: у «Ман Сити» есть 2 реальных варианта сыграть в ЛЧ-2020/21, несмотря на бан УЕФА