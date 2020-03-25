Клубы из топ-10 АПЛ призвали Спортивный арбитражный суд отклонить апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.

«Горожане» получили двухгодичный бан на участие в еврокубках от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей и обратились в независимую инстанцию с апелляцией. Из-за ситуации с коронавирусом рассмотрение этого дела затягивается, но конкуренты «Сити» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы призвали CAS отказать клубу.

Как сообщает Daily Mail, все команды топ-10, кроме «Шеффилд Юнайтед», и самого «Сити» направили в организацию обращение с соответствующим призывом. Уточняется, что «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» написали по отдельному письму.

В «Сити» считают, что за расследованием против них стоят как раз конкуренты по Премьер-лиге.

Все футбольные лиги в Англии приостановлены минимум до мая из-за пандемии.

Reuters: у «Ман Сити» есть 2 реальных варианта сыграть в ЛЧ-2020/21, несмотря на бан УЕФА

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