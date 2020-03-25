Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что Арьен Роббен мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Что за игрок, Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в «МЮ». Он пришел на тренировочную площадку. Он обошел вокруг, ему не понравился запах, он ушел и подписал контракт с «Челси». Я не мог в это поверить. Он был бы великолепен в нашей команде», – цитирует англичанина Daily Mail.

Роббен играл за «Челси» с 2004 по 2007 годы.

Арьен завершил карьеру в 2019 году.

Роббен стал детским тренером. На его попечении – собственный сын, сын Рибери и внук Румменигге

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