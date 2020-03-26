Руководство «Манчестер Сити» удивлено тем, что «Ливерпуль» высказался против их участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее восемь клубов из топ-10 (кроме самого «МС» и «Шеффилда») призвали CAS отклонить апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА, и в «Сити» удивились тому, что главный конкурент «Ливерпуль» был среди них. Об этом сообщает Daily Express.

УЕФА отстранил «Ман Сити» от участия в еврокубках сроком на два года за нарушение ФФП.

Клуб отверг обвинения и направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» опережает «Сити» на 25 очков, у «горожан» – игра в запасе. АПЛ приостановлена из-за коронавируса.

Клубы из топ-10 АПЛ попросили CAS немедленно исключить «Сити» из Лиги чемпионов

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