Eurosport
Жена Погба запулила туалеткой в голову годовалому сыну в челлендже против COVID-19
Девушке стоило избрать другой способ присоединиться к благому призыву.
Жена полузащитника «МЮ» Поля Погба Мария поучаствовала в челлендже «Оставайся дома» – селебрити призывают аудиторию оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса.
Французский футболист накинул подруге рулон туалетной бумаги, и девушка вторым касанием запустила снаряд точно в голову годовалому сыну.
- Погба с прошлого лета просится на выход из «Манчестер Юнайтед».
- 27-летний футболист почти не играл в этом сезоне из-за проблем со здоровьем.
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