Eurosport

Жена Погба запулила туалеткой в голову годовалому сыну в челлендже против COVID-19

Жена Погба запулила туалеткой в голову годовалому сыну в челлендже против COVID-19
Eurosport

16 мин. назад

Девушке стоило избрать другой способ присоединиться к благому призыву.

Жена полузащитника «МЮ» Поля Погба Мария поучаствовала в челлендже «Оставайся дома» – селебрити призывают аудиторию оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса.

Французский футболист накинул подруге рулон туалетной бумаги, и девушка вторым касанием запустила снаряд точно в голову годовалому сыну.

  • Погба с прошлого лета просится на выход из «Манчестер Юнайтед».
  • 27-летний футболист почти не играл в этом сезоне из-за проблем со здоровьем.

«Федерация не хочет перечить Лукашенко». Пока везде коронавирус, в Белоруссии футбол со зрителями

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица