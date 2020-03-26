Боссы «Манчестер Юнайтед» уверены, что им удастся сохранить Поля Погба как минимум еще на год.

Футболист еще летом открыто заявил о желании сменить клуб, а в нынешнем сезоне почти не играет – официально из-за травмы, но, по слухам, француз более не намерен выходить на поле в футболке «дьяволов». Поля сватают в «Реал» и «Ювентус», агент футболиста Мино Райола намекал, что готов организовать трансфер чемпиона мира в «Мадрид», но ряд факторов говорит о том, что Полю будет непросто сменить команду.

По информации ESPN, в контракте игрока есть опция продления до 2022 года, которую клуб может активировать в одностороннем порядке. Кроме того, потенциальному покупателю придется платить французу в районе 330 тыс евро еженедельно. «МЮ» попросит за него около 110 млн евро, а в условиях коронавируса и отсутствия доходов от телетрансляций такие суммы становятся неподъемными даже для грандов.

27-летний француз выступает за «МЮ» после трансфера из «Ювентуса» в 2016-м.

Поль – чемпион мира в составе сборной Франции.

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