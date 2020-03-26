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Экс-игрок АПЛ: «Боруссия» хочет 130 млн евро за Санчо. Среди претендентов – «Ливерпуль» и «МЮ»
«Красным» придется расстаться с Салахом или Мане ради англичанина.
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо летом может вернуться в Англию.
Команда Бундеслиги готова расстаться с футболистом за 130 млн евро. Как сообщает экс-игрок АПЛ, а ныне эксперт Viasport Ян-Оге Фьёртофт в твиттере, «Ливерпуль» – наиболее реальный вариант, но клубу придется продать кого-то из пары Салах-Мане, чтобы пригласить Санчо – «красные» не будут тратить такую сумму на игрока скамейки, а Джейдон не перейдет в клуб, где не будет играть регулярно. Еще одним претендентом на футболиста называется «Манчестер Юнайтед».
Источник добавил, что сам «Дортмунд» рассматривает экономическую ситуацию, возникшую из-за коронавируса, как возможность удержать звездного футболиста еще на сезон.
- Англичанин перешел в клуб чемпионата Германии из «Манчестер Сити», в котором не сумел пробиться в первую команду.
- У Санчо 14 голов и 15 ассистов в 23 матчах Бундеслиги.
- Ян-Оге Фьёртофт – участник ЧМ-1994 в составе сборной Норвегии, экс-игрок «Мидлсбро», «Шеффилда» и «Айнтрахта» из Франкфурта.
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