Несколько клубов АПЛ предложили остановить чемпионат Англии-2019/20 и переиграть его в будущем.

По информации The Athletic, руководители некоторых клубов считают, что сезон-2019/20 должен быть полностью переигран. Также они заявили, что играть в футбол при пустых трибунах неверно с морально-этической точки зрения. Отмечается, что для принятия итогового решения (аннулирование, продолжение или переигровка) нужно набрать 14 голосов из 20.

Сезон в Англии приостановлен минимум до 30 апреля.

В чемпионате с 25-очковым перевесом над «Манчестер Сити» лидирует «Ливерпуль» (у «МС» – игра в запасе). Для чемпионства мерсисайцам осталось дважды выиграть.

Mirror: футболисты в Англии не хотят доигрывать сезон без зрителей

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме