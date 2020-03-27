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The Athletic: несколько клубов АПЛ предложили полностью переиграть сезон-2019/20

The Athletic: несколько клубов АПЛ предложили полностью переиграть сезон-2019/20
Eurosport

1 час назад

Чемпионскому титулу «Ливерпуля» снова угрожают.

Несколько клубов АПЛ предложили остановить чемпионат Англии-2019/20 и переиграть его в будущем.

По информации The Athletic, руководители некоторых клубов считают, что сезон-2019/20 должен быть полностью переигран. Также они заявили, что играть в футбол при пустых трибунах неверно с морально-этической точки зрения. Отмечается, что для принятия итогового решения (аннулирование, продолжение или переигровка) нужно набрать 14 голосов из 20.

  • Сезон в Англии приостановлен минимум до 30 апреля.
  • В чемпионате с 25-очковым перевесом над «Манчестер Сити» лидирует «Ливерпуль» (у «МС» – игра в запасе). Для чемпионства мерсисайцам осталось дважды выиграть.

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