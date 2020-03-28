Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, сейчас работающий экспертом на Sky Sports, поделился списком мер, необходимых для возобновления АПЛ.

«Доиграйте сезон за короткий промежуток времени, когда это будет безопасно. Если необходимо, уплотните следующий сезон. Откройте трансферное окно с мая до конца сеона-2020/21, чтобы клубы имели возможность для маневра.

Продлите контракты футболистов, чтобы они могли завершить сезон-2019/20. Окажите финансовую помощь нуждающимся клубам, в том числе не входящим в футбольную лигу Англии», – поделился предложениями 45-летний Невилл.

Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

После 29 туров «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков, у «МС» – игра в запасе.

The Athletic: несколько клубов АПЛ предложили полностью переиграть сезон-2019/20

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