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Азар, Погба и другие топы побрились налысо. Похоже, это новый коронавирусный челлендж

Азар, Погба и другие топы побрились налысо. Похоже, это новый коронавирусный челлендж
Eurosport

1 час назад

Футболисты кардинально меняют имидж.

Футбольные звезды борются со скукой на карантине разными способами. Новый тренд – лысая голова.

В большинстве топ-лиг футбол остановился из-за пандемии коронавируса, а футболисты сидят по домам во избежание заражения и распространения болезни. Многие из них поучаствовали в челлендже «Оставайся дома» и почеканили туалетной бумагой, призывая фолловеров сидеть взаперти. Теперь среди игроков популярна новая забава – они массово обривают голову.

  • Во многих странах центратральной Европы объявлен карантин – футболисты могут выйти на улицу лишь в аптеку или за продуктами.
  • Число зараженных коронавирусом в мире превысило 664 тыс человек.

Защитник «Зенита» поучаствовал в новом челлендже и переоделся в женщину

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