Футбольные звезды борются со скукой на карантине разными способами. Новый тренд – лысая голова.

В большинстве топ-лиг футбол остановился из-за пандемии коронавируса, а футболисты сидят по домам во избежание заражения и распространения болезни. Многие из них поучаствовали в челлендже «Оставайся дома» и почеканили туалетной бумагой, призывая фолловеров сидеть взаперти. Теперь среди игроков популярна новая забава – они массово обривают голову.

Во многих странах центратральной Европы объявлен карантин – футболисты могут выйти на улицу лишь в аптеку или за продуктами.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 664 тыс человек.

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