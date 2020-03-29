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Азар, Погба и другие топы побрились налысо. Похоже, это новый коронавирусный челлендж
Футболисты кардинально меняют имидж.
Футбольные звезды борются со скукой на карантине разными способами. Новый тренд – лысая голова.
В большинстве топ-лиг футбол остановился из-за пандемии коронавируса, а футболисты сидят по домам во избежание заражения и распространения болезни. Многие из них поучаствовали в челлендже «Оставайся дома» и почеканили туалетной бумагой, призывая фолловеров сидеть взаперти. Теперь среди игроков популярна новая забава – они массово обривают голову.
- Во многих странах центратральной Европы объявлен карантин – футболисты могут выйти на улицу лишь в аптеку или за продуктами.
- Число зараженных коронавирусом в мире превысило 664 тыс человек.
Защитник «Зенита» поучаствовал в новом челлендже и переоделся в женщину