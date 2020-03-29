Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири покинет команду ближайшим летом.

В текущем сезоне 28-летний швейцарец провел на поле всего 256 минут – помешали травмы и высокая конкуренция в атаке. За два года в команде футболист с самыми рельефными икрами в игре так и не смог ворваться в основу «красных», и теперь клуб хочет выгодно избавиться от него. По информации Football Insider, в подписании заинтересованы ЦСКА, «Рома» и «Севилья».

Последний клуб называется фаворитом в погоне за игроком – мерсисайдцы попросят за Шачири в районе 31 млн евро, а российский и итальянский клубы вряд ли позволят себе такую трату.

Шачири перешел в «Ливерпуль» в 2018 году из вылетевшего «Стока» за 14 млн евро.

Джердан – победитель Лиги чемпионов в составе «красных» и «Баварии».

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