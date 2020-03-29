В руководстве «Манчестер Сити» растет уверенность в том, что «Арсенал» продвигает их немедленное отстранение от еврокубков.

«Горожане» получили двухгодичный бан на участие в еврокубках от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей и обратились в независимую инстанцию с апелляцией. Из-за ситуации с коронавирусом рассмотрение этого дела затягивается, но конкуренты «Сити» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы призвали CAS отказать клубу. 8 из 10 команд верхней половины таблицы обратились в организацию с соответствующим призывом.

По информации Mirror, чемпионы АПЛ уверены, что за заговором соперников по Премьер-лиге стоит именно «Арсенал» – исключение «Сити» из еврокубков в интересах лондонцев, ведь в таком случае пятое место (от которого «Арсенал» отстает всего на пять очков) по итогам сезона даст команде право на участие в Лиге чемпионов. В клубе никак не прокомментировали эту информацию, но источник утверждает, что «канониры» намерены отрицать любые предположения на этот счет.

В CAS с просьбой о немедленном исключении «Сити» обратились все клубы топ-10, за исключением «Шеффилд Юнайтед» и самого «Сити».

АПЛ, как и Лига чемпионов, приостановлены из-за пандемии.

Клубы из топ-10 АПЛ попросили CAS немедленно исключить «Сити» из Лиги чемпионов

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