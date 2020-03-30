Английская Премьер-лига может завершить сезон-2019/20 в формате, напоминающем чемпионат мира.

Идея в том, чтобы провести оставшиеся 92 встречи чемпионата в течение июня-июля. Для этого планируется ввести для команд особый режим – каждый клуб должен будет организовать изолированную тренировочную базу в пределах региона Мидлендс и Лондона. Так команды преодолеют множество логистических проблем и смогут проводить матчи более часто – планируется, что АПЛ будут показывать каждый день на протяжении этого периода.

По информации The Independent, это лишь один из возможных сценариев – приоритетным вариантом все еще является завершение сезона в нормальном формате, но без зрителей.

Сезон в Англии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии, но вряд ли будет продолжен сразу после этой даты.

В случае, если игры не удастся провести, клубы АПЛ выплатят телевещателям более 800 млн евро компенсации.

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