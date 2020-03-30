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Гюндоган: «Отдать титул «Ливерпулю» будет справедливо»
Полузащитник «Манчестер Сити» готов признать главного конкурента чемпионом.
Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признал, что «Ливерпуль» заслужил стать чемпионом Англии.
«Отдать титул «Ливерпулю»? Для меня это было бы окей, да. Как спортсмен, ты должен быть справедлив», – сказал Илкай в интервью ZDF.
- «Ливерпулю» осталось выиграть два матча из девяти, чтобы гарантировать победу в чемпионате.
- Последний раз мерсисайдцы были чемпионами Англии в 1990 году – до создания Премьер-лиги.
- АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Daily Mail: «Ман Сити» лишат победы в АПЛ-2013/14 за нарушение ФФП и отдадут титул «Ливерпулю»