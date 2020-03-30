Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признал, что «Ливерпуль» заслужил стать чемпионом Англии.

«Отдать титул «Ливерпулю»? Для меня это было бы окей, да. Как спортсмен, ты должен быть справедлив», – сказал Илкай в интервью ZDF.

«Ливерпулю» осталось выиграть два матча из девяти, чтобы гарантировать победу в чемпионате.

Последний раз мерсисайдцы были чемпионами Англии в 1990 году – до создания Премьер-лиги.

АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Daily Mail: «Ман Сити» лишат победы в АПЛ-2013/14 за нарушение ФФП и отдадут титул «Ливерпулю»

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